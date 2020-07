Wohnungsvermieter: Immobilienkonzern Ado gibt neue Aktien mit großem Abschlag aus

In den kommenden Jahren will der Projektentwickler mehr als 10.000 Wohnungen in den sieben größten deutschen Städten bauen. Damit sichert sich Ado Nachschub an Mietwohnungen. Die ehemals nur in Berlin vertretene Ado hatte sich unter dem Druck des Mietendeckels vorher mit der in Norddeutschland aktiven Adler Real Estate zusammengeschlossen und firmiert künftig als Adler Group.