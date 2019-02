 Zahlungsdienstleister: Aktionärsschützer fordern nach Kursabstürzen von Wirecard schärfere Börsenegeln

Bei Wirecard waren in der vergangenen Woche binnen kurzer Zeit Milliarden an Börsenwert vernichtet worden. Die „Financial Times“ hatte über finanzielle Unregelmäßigkeiten bei einem Wirecard-Mitarbeiter in Singapur berichtet. Daraufhin waren die Papiere am Mittwoch um bis zu 25 Prozent und am Freitag um 31 Prozent abgestürzt. Wirecard hatte die Vorwürfe vehement zurückgewiesen - die Aktie ging seit Montag daraufhin auf Erholungskurs.