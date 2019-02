ZEW-Umfrage Konjunkturerwartungen der Anleger steigen

Börsenprofis blicken nach der Flaute in der zweiten Jahreshälfte 2018 erneut etwas optimistischer auf die deutsche Konjunktur. Das Barometer für ihre Erwartungen im nächsten halben Jahr stieg im Februar bereits den vierten Monat in Folge leicht - und zwar um 1,6 auf minus 13,4 Punkte. Das teilte das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 195 Analysten und Anlegern mit. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf minus 14,0 Zähler erwartet. Die mögliche Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie das positive Börsenumfeld dürften die Stimmung verbessert haben.