Natürlich gibt es kein Naturgesetz, dass das zweite Halbjahr dieses Jahres der ersten Hälfte in punkto Performance folgen muss. Nur zur Erinnerung: Nachdem der Dow in der gesagten ersten Jahreshälfte 1997 gut 20 Prozent zugelegt hatte, stieg er in der zweiten Hälfte nur noch minimal, am Ende lag das Plus bei insgesamt 22 Prozent. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ebenfalls kein Naturgesetz besagt, auf sechs Monate Sonne müssten zwingend sechs Monate Regen folgen. Zum Glück bieten sich dem Börsianer statt irreführender Parallelen mit der Vergangenheit einige andere Indikatoren, die ihm die grobe Richtung am Markt zumindest andeuten können.