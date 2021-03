Zweitnotierung: Google-Rivale Baidu startet mit verhaltenem Börsendebüt in Hongkong

Die Aktien des Google-Rivalen Baidu sind beim Börsendebüt in Hongkong verhalten in den Handel gestartet. Der Kurs verharrte am Dienstag beim Ausgabepreis von 252 Hongkong-Dollar. Baidu - seit Jahren an der Wall Street notiert - nimmt mit der Zweitnotierung rund 3,1 Milliarden Dollar ein.