Tagesgeld, Gold, Aktien, Lebensversicherung, Riester Wie viel Steuer zahle ich auf was?

Rürup-Rente

Für die Rürup-Rente, auch Basisrente genannt, gelten die gleichen Steuerregeln wie für die gesetzliche Rente.



Rente vom berufsständischen Versorgungswerk

Auch für solche Renten, wie sie etwa Anwälte, Ärzte oder Architekten beziehen, gelten die gleichen Regeln wie für die gesetzliche Rente.



Gold

Bei Goldinvestments kommt es auf die Art an. Physische Goldkäufe, also etwa Investments in Goldmünzen oder -barren, bieten ab einer Haltedauer von einem Jahr die Aussicht auf steuerfreie Gewinne. Verluste blieben dann allerdings auch steuerlich unberücksichtigt. Wer sein Gold schneller, also in weniger als einem Jahr, wieder verkauft, wird mit den für private Veräußerungsgeschäfte geltenden Regeln besteuert. Damit greift der persönliche Steuersatz, sobald eine Freigrenze von 600 Euro erreicht oder überschritten wird. Freigrenze heißt: Bis 599 Euro fällt keine Steuer an. Ab 600 Euro muss die gesamte Summe versteuert werden.