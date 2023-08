Auf 16-Jahres-Hoch Warum die Renditen von US-Anleihen steigen – und was das für Anleger heißt

Was das mit US-Anleihen zu tun hat? Japaner haben viele Milliarden Dollar im Ausland investiert, vor allem in den USA. Sie sind die größten ausländischen Halter von US-Staatsanleihen – mit Abstand. Werden die Renditen in der Heimat attraktiver, ziehen Japaner tendenziell Geld aus dem Ausland ab und investieren es lieber zu Hause. Dieser Effekt war womöglich in den vergangenen vier Wochen zu beobachten. Und er könnte sich in der kommenden Zeit noch stärker bemerkbar machen.