Capgemini-Report 2019 „Vermögende Familien werden vorsichtiger bei der Geldanlage“

Die größten finanziellen Verluste verzeichneten der Studie zufolge die sogenannten Ultrareichen, die über mehr als 30 Millionen Dollar verfügen. Ihr Gesamtvermögen sank um rund sechs Prozent. Ist das Ihre Klientel?

Ja, sogar hauptsächlich. Unsere Kunden bewegen sich größtenteils über 30 Millionen Euro. Die Grenze von einer Million ist für uns also kaum relevant. Ich kann diese Aussage aus der Untersuchung aber so nicht nachvollziehen. Es gab auch vereinzelt Vermögensverwalter, die 2018 positiv gewirtschaftet haben. Das hängt stark davon ab, wo und wie man investiert hat: Der US-Markt etwa war nicht so schlecht wie der europäische. Die Entwicklung am Immobilienmarkt war positiv. Diese pauschale Aussage kann ich so also nicht bestätigen. Es gibt sehr starke regionale Unterschiede, und diese Aussagen sind nicht eins zu eins auf jeden Markt zutreffend. Man muss sich nur mal die Vermögensverteilung anschauen: Deutschland hat vielleicht zehn Prozent aller weltweiten Millionäre. Die USA mehr als dreimal so viele. Und China wird uns da voraussichtlich überholen in den kommenden Jahren. Da gibt es große Unterschiede: Die Aktienaffinität ist in den USA viel höher als in Deutschland. In Asien gibt es viel mehr neueres Vermögen, das erst in den letzten Jahren entstanden ist. Das hat ein anderes Verhalten zur Folge: In Asien wird tendenziell viel aktiver und risikofreudiger angelegt als in Deutschland, wo die Vermögen teilweise über Generationen aufgebaut wurden.