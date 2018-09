Die besten Tagesgeld-Konten So finden Sie Oasen in der Zinswüste

Streng meiden müssen Sparer die genannten Banken nicht. Der Vorteil des Tagesgelds ist seine Flexibilität. Ein Tagesgeldkonto bietet anders als ein Girokonto zwar keinen laufenden Zahlungsverkehr. Es kann jedoch täglich ganz oder in Teilen geräumt werden – dafür reicht eine Rücküberweisung aufs Girokonto. Sollte sich die Nachrichtenlange rund um eine Bank zuspitzen, haben Sparer in der Regel noch die Chance, ihr Geld abzuziehen. Dafür müssen sie nur regelmäßig einen Blick ins Internet oder in die Zeitung werfen.