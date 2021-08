Echt grün Top-Fonds im Nachhaltigkeitscheck

Deshalb ist es kein Zufall, dass die Fonds mit der höchsten Nachhaltigkeitspunktzahl schon seit vielen Jahren ESG-Kriterien berücksichtigen. Für die Ethik-Fonds von Amundi sowie Fonds von Acatis Investment und Raiffeisen Capital Management ist das Thema nicht neu. „Ich sehe es mit gemischten Gefühlen, dass viele Assetmanager jetzt versuchen, sich rasch das grüne Mäntelchen anzuziehen, um in dem wachsenden Markt dabei zu sein“, sagt Thomas Motsch, Fondsmanager des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide.



Wer grün von grün geschminkt unterscheidet, ist im Vorteil. Motsch berücksichtigt Ausschlusskriterien, etwa bei Atomkraft, ansonsten legt er pragmatisch an und achtet auf eine breite Streuung. Produkte der Unternehmen, in die er investiert, sollen für die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen förderlich sein. Gesundheitstitel wie Novo Nordisk kommen dabei gut weg. Für das Depot hält Motsch die Aktie auch für wichtig, weil sie dem Fonds in Crashphasen Stabilität verleiht.