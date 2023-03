Fondsmanager Leber zur Silicon-Valley-Bank-Krise: „Es ist eine teuflische Situation“

Wo lag die Lücke in der Regulierung? Man dachte doch, die USA seien nach der Finanzkrise besonders aufmerksam bei Bankrisiken.

Die US-Bankenaufsicht hat an der entscheidenden Stelle nicht richtig geprüft. Im Stresstest der Regionalbanken wurde nur ein Szenario für den Rückgang von Zinsen überprüft, nicht jedoch das Szenario eines Zinsanstiegs, wie man es etwa im Euroraum gleich gemacht hat. Denn der Zinsanstieg hat die Kurse der Anleihen in den Bilanzen der Banken stark gedrückt. Als dann immer mehr Unternehmen wegen der gestiegenen Preise und schwächeren Konjunktur an ihre Einlagen mussten, schrumpfte die so genannte Passivseite der Bankbilanz weiter. Irgendwann ist das Eigenkapital weg oder halbiert. Deshalb rettet jetzt die US- Notenbank.