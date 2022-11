Fragwürdige Aktienwerbung Warum die Aufsicht Pennystock-Pusher gewähren lässt

Unüblich sind solche Arrangements nicht. Für unerfahrene Anleger, die die Zusammenhänge nicht durchschauen und Werbung mit unabhängigen Analysen verwechseln, können sie aber gefährlich sein. Die Marktschreier werden oft in Aktien oder Aktienoptionen entlohnt und haben deshalb ein Interesse daran, dass ihre Werbeaussendungen verfangen und der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen steigt. Kleinanleger dagegen profitieren selten. Denn so rasch der Kurs steigen kann, so rasch kann er auch wieder fallen, wenn Altaktionäre ihre Anteilsscheine auf den Markt werfen.