Frauen und Finanzen Warum spezielle Geldanlagekonzepte für Frauen meist Unfug sind

Ein wachsendes Problem sind Ratgeberformate zu Finanzfragen, die sich an Frauen richten und nicht von zertifizierten Anlageberaterinnen bespielt werden, sondern von tatsächlichen oder selbsternannten Influencerinnen. Da kann es vorkommen, dass riskante Anlagestrategien mit Einzelaktien empfohlen werden oder für digitale „Coachings“ vierstellige Beträge aufgerufen werden. Solche Angebote gibt es seit einiger Zeit immer häufiger. Anlegerinnen sollten deshalb misstrauisch sein – und nicht vergessen: Anders als bei Hautcremes oder Hormonpräparaten funktioniert, was bei der Geldanlage für Männer gut ist, in der Regel auch für Frauen.



