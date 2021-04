Dazu zählen etwa das Gesundheitswesen, in dem digitale Geschäftsmodelle wie die Telemedizin erst einen Bruchteil der Umsätze ausmachen. Ähnliches gilt für die Finanzbranche, in der Fintech-Unternehmen in einer ersten Phase vor allem im Bereich der Zahlungsvermittlung und -abwicklung Fuß gefasst haben, über die Zeit jedoch in weiteres Terrain vorstoßen werden. Interessant sind auch grüne Technologien, denn nahezu alle großen Industrieländer haben sich mittlerweile auf eine deutliche Reduktion der CO2-Emissionen bis 2030 sowie ein Netto-Null-Ziel per Mitte Jahrhundert verpflichtet. Die ambitiösen Klimaziele werden nur mittels gewaltiger staatlicher wie auch privater Investitionen in erneuerbare Energieträger sowie eines breiten Spektrums weiterer grüner Technologien erreichbar sein.