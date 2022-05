Bei der Inflation geht es um die Veränderung der Preise. Somit sagt uns eine jährliche Inflationsrate etwas über den heutigen, aber auch über den letztjährigen Preisdruck aus. Hier steht dem ersten Quartal 2022 mit einer (mehr oder weniger) normalen Wirtschaft die Lockdown-Wirtschaft des ersten Quartals 2021 gegenüber. Der Wechsel vom „Lockdown“ zum „Normalen“ bringt unweigerlich eine große Preisänderung mit sich. Im Laufe des zweiten Quartals wird sich der Vergleich ändern. Zuerst werden wir eine normale Situation im Jahr 2022 mit der Wiedereröffnung 2021 vergleichen. Später steht voraussichtlich „normal in 2022“ dann „normal in 2021“ gegenüber. Bei diesem letzten Vergleich sollte die Preisänderung ziemlich gedämpft sein.



Üblicherweise steigen die Preise – das Gegenteil ist relativ ungewöhnlich. Wenn die Preise schneller steigen, werden die Inflationsraten zunehmen. Wenn die Preise langsamer steigen, wird die Teuerung gebremst. Somit dürften weniger stark steigende Ölpreise in diesem Jahr die Inflationsrate dämpfen. In den 12 Monaten bis März 2022 stiegen die Rohölpreise um 77 Prozent, was die Gesamtinflation in die Höhe trieb. Falls die Ölpreise bis März 2023 um weniger als 77 Prozent steigen – was einen Preis von 205 US-Dollar für ein Barrel Rohöl (Brent) bedeutet –, wird sich Öl dämpfend auf die Inflationsrate auswirken.