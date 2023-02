Geldmanager der Superreichen „Bitte nicht als Vorbild nehmen“

Der Privatmann Renné investiert konträr zu den Investment-Leitlinien des Feri-Chefs Renné. Während Anlagen in Kryptowerte für die Feri-Kunden nicht in Frage kommen, entpuppt sich der Chef des Vermögensmanagers im Gespräch als Krypto-Investor. Wenn er auch nicht in die Währungen selbst investiert, beteiligt er sich zumindest an Handelsplattformen für Kryptowährungen. Daneben investiere er in Immobilien und Private Equity. Denn: „Aktien und Renten sind zwar interessant. Aber das ist nichts, was in die Zukunft reicht“, ist er überzeugt.