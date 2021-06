Gewinnzahlen Wie Anleger Bilanzkniffe entlarven

Denken Sie, dass es genügend Investorinnen und Investoren gibt, die sich so intensiv mit Bilanzen auseinandersetzen, dass die meisten Schönfärbereien und Betrügereien auffallen oder auffliegen?

Für eine detaillierte Bilanzanalyse bedarf es umfangreicher Kenntnisse in verschiedenen Bereichen: im rechtlichen Bereich, Kenntnisse über Kennzahlen, über das Unternehmen und dessen Umfeld et cetera. Darüber hinaus ist sehr viel Zeit notwendig, um sich intensiv mit einem Unternehmen auseinanderzusetzen. Ich bezweifle, dass die Mehrheit der Investoren diese Zeit hat. Zudem lassen sich natürlich nicht alle Vorgänge aus dem Abschluss ablesen. Wie bereits gesagt, auch Privatinvestoren müssen hier mehr Verantwortung übernehmen – wie viel Zeit investiert man in den Kauf eines Autos und wieviel Zeit in den Kauf von Aktien?



