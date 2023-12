Hund gegen KI Renditegott auf vier Pfoten: Mit diesen Aktien schlägt Freddy den Markt

Dafür profitiert auch ChatGPT vom KI-Boom, und zwar gleich bei mehreren Unternehmen. Mit einem Plus von 31 Prozent ist Microsoft der Top-Wert im Depot. Neben guten Quartalszahlen überzeugte der Softwarekonzern Aktionäre zuletzt mit der Ankündigung, bald selbst stärker ins KI-Geschäft einzusteigen und beispielsweise einen speziellen KI-Chip zu produzieren. Das wäre ein Angriff auf Nvidia. Wegen des KI-Booms konnte das ChatGPT-Depot deutlich aufholen: Inzwischen liegt es seit Start gut neun Prozent im Plus. Sollte die KI noch vier Prozentpunkte zulegen, hat sie den Hund eingeholt. Aber so leicht wird Freddy, nun wo er in die erste Liga des Fondsmanagements aufgestiegen und international bekannt geworden ist, ChatGPT sicher nicht das Geld überlassen



Lesen Sie auch: So verdienen Anleger am Comeback fossiler Brennstoffe