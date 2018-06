Intelligent investieren: Vollgeldrevolution in der Schweiz

Ernste Bedenken sind hier anzumelden. Das deutet sich bereits an, wenn man die ideologische Herkunft der Vollgeldidee in Betracht zieht. Sie reicht zurück auf sozialistische Denker wie Pierre-Joseph Proudhon (1809 – 1865), Karl Marx (1818 - 1883) und Friedrich Engels (1820 – 1895) sowie den nationalsozialistischen Agitator Gottfried Feder (1883 – 1941). Ihnen zufolge soll allein die staatliche Zentralbank das Geld produzieren, und zwar am besten mittels zinsloser Kredite oder in Form von Geld-Geschenken an den Staat. Diese Vorschläge macht sich die Vollgeldidee zu Eigen.