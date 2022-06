Kryptoregulierung Bundesregierung kritisiert EU-Regulierungspläne für private Kryptobörsen

Die Regulierung zielt vor allem auf sogenannte unhosted Wallets, also private Kryptobörsen. Hier verwahren Anleger ihre Coins selbst und nicht etwa über zwischengeschaltete Stellen wie die Kryptobörsen Coinbase oder Binance. Konkret sollen, so die Regulierungspläne, Daten sämtlicher Kryptotransfers ab 1000 Euro automatisch an die Behörden weitergeleitet werden. Selbst wenn kein Verdacht besteht, dass die Transaktion mit illegalen Geschäften zusammenhängt.