Hinter dem neuen Wettbewerber von Bitcoin steckt Bram Cohen. In der Branche ist der Programmierer als der Miterfinder des Bittorrent Protokolls bekannt, mit dem sich große Datenmengen übertragen lassen und das zum Start vornehmlich zum Verteilen von Raubkopien genutzt wurde.



Sein Start-up Chia sitzt in San Francisco und hat bislang laut dem Datendienstleister PitchBook 16 Millionen Dollar eingesammelt, darunter von Andreessen Horowitz, Greylock Partners und der Designfirma Ideo.



Cohen ärgert sich, dass der Bitcoin-Boom zu einer Art Wettrüsten geführt hat, an dem nur noch professionelle Schürfer teilnehmen können und dafür Unmassen an Energie aufwenden. Viele von ihnen sitzen in China, wo Strom besonders günstig ist. Chia, so behauptet er, benötigt wesentlich weniger Strom und ist sicherer. Und statt Computer mit Grafikchips hochzurüsten – so wie bei Bitcoin – könnten Nutzer einfach ihren überflüssigen Speicherplatz verwenden.