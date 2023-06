Strategie: Ziel von RIT Capital ist die langfristige Mehrung des Vermögens und eine stetigere Entwicklung als an den weltweiten Aktienmärkten. Um das mal mit Kostolany zu sagen: „Gut schlafen ist besser als gut essen.“ Oder wie die Rothschilds es formulieren: „Over time we believe that a combination of healthy participation in up markets and reasonable protection in down markets should help us to compound ahead of markets… Indeed, since your Company’s listing in 1988 we have participated in 74% of monthly market increases but only 41% of market declines.“