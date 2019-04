Luxus-Investments Nichts wächst im Wert so schnell wie Whisky

Ein ähnliches Bild ergibt der Zehnjahresvergleich: Die Single-Malt-Raritäten haben in dieser Zeit einen Wertzuwachs von 582 Prozent erfahren – nahezu eine Versechsfachung. Die zweitbeste Luxusanlage waren Autos – insbesondere Oldtimer – mit einem Plus von 258 Prozent, gefolgt von Münzen (plus 193 Prozent) und Briefmarken (plus 189 Prozent). Die schlechteste unter den verglichenen Anlagen waren antike Möbel, die über zehn Jahre betrachtet knapp ein Drittel ihres Wertes einbüßten.