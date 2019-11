Miese Zahlungsmoral Wenn Handwerker ein halbes Jahr auf ihr Geld warten müssen

Demnach verharrt das Zahlungsverhalten öffentlicher Auftraggeber auf sehr schlechtem Niveau. 89 Prozent der befragten Inkassounternehmen bestätigten das, der BDIU zählt 550 Mitglieder. BDIU-Präsidentin Kerstin Pedd kann die schwache Zahlungsmoral der Behörden nicht nachvollziehen: „Die Einnahmen durch Steuern und Abgaben sind gut, das Geld ist also da. Teilweise fehlt schlicht das Personal in den Behörden, um Aufträge abzunehmen und Rechnungen freizugeben.“ Es könne nicht angehen, dass beispielsweise Handwerker oder Baubetriebe ein halbes Jahr oder länger auf das Geld aus öffentlichen Aufträgen warten müssten, die Finanzämter jedoch sofort die Vorsteuer aus den Verträgen verlangten. „Manchen Auftragnehmer treibt diese Verhalten der öffentlichen Hand sogar in die Insolvenz. Das ist ein Skandal“, echauffiert sich die Verbandschefin.