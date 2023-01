Neobroker Der Zinskampf geht weiter: Scalable gibt jetzt 2,3 Prozent Zinsen

Doch es gibt einen Haken an der Scalable-Offerte: Anders als beim Mitbewerber ist es nicht kostenfrei. Um von den Zinszahlungen zu profitieren, müssen Kunden das Angebot „Prime+“ abschließen. Das kostet 4,99 Euro pro Monat und beinhaltet auch eine Trading-Flatrate – fürs Handeln mit Aktien und Co. müssen Anleger damit also keine zusätzlichen Gebühren zahlen. „Wir machen die „Prime+“ Mitgliedschaft so attraktiv, dass es quasi unverantwortlich ist, nicht Mitglied zu werden,“ propagiert Erik Podzuweit, Gründer und Co-Geschäftsführer von Scalable. Bislang lief das Abo Prime+ unter dem Namen „Prime Flex“.