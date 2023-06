Neobroker Scalable hebt Zinsen auf 3,5 Prozent an – aber es gibt einen Haken

Im Durchschnitt aller Banken bekommen Sparer noch immer weniger als ein Prozent Zinsen fürs Tagesgeld. Wer mehr rausholen will, muss in vielen Fällen den Anbieter wechseln. Einzelne etablierte Banken wie Comdirect (3,25 Prozent) und Consorsbank (3,2 Prozent) haben nach der Zinsoffensive der Neobroker nachgebessert. Auch ihre Angebote sind allerdings zeitlich befristet und gelten teils nur für bestimmte Kundengruppen.



