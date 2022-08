Nuri-Insolvenz Die Fintech-Dämmerung hat begonnen

Sicher, die globale Fintech-Ökonomie wird nicht morgen zusammenbrechen. So hat das Berliner Start-up Unstoppable Finance, das im Bereich DeFi (Decentralized Finance, also dezentralisierte Finanzmärkte) tätig ist, wenige Stunden nach der Nuri-Pleite eine Finanzierungsrunde in Höhe von 12,5 Millionen Dollar bekanntgeben. Dennoch: Für Fintechs wird es schwieriger, an Geld zu kommen.