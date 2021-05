Parkgebühren: So teuer sind Parkplätze in Deutschlands Städten

Zum Vergleich: Am Wohnimmobilienmarkt, so zeigt eine Analyse des Immobiliendienstleisters Value AG, sind die Kaltmieten in keiner der genannten Großstädte um mehr als fünf Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 gestiegen. Für das Pandemiejahr 2020 berichtete die Hamburger Beratungsgesellschaft F+B sogar fallende Preise bei der Neuvermietung in insgesamt 27 der 50 teuersten Städte Deutschlands.



Clevere Anleger können davon profitieren. Denn während der Mietenboom am Wohnungs- und Häusermarkt trotz steigender Kaufpreise zuletzt immer mehr an Dynamik verliert, wachsen die Renditechancen am Garagenmarkt. Wer Autostellplätze kauft und vermietet, kann saftige Preise verlangen. Mietendeckel oder Mietpreisspiegel? Gibt es nicht. Es gilt Gewerbemietrecht.