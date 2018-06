Interessant für Eltern, die eine Prepaidkarte für ihre Kinder anschaffen, sind die Funktionen zum Jugendschutz, wie sie etwa bei der Prepaid MasterCard der netbank enthalten sind. Die geschützten Karten sind zum Beispiel in Casinos gesperrt oder bei Anbietern jugendgefährdender Inhalte, was insbesondere beim Onlineshopping hilfreich sein kann. In den USA können manche solcher Karten mit Jugendschutz allerdings auch nicht in Läden genutzt werden, die Alkohol verkaufen.