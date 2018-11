Ranking Wertpapiersparpläne In kleinen Schritten Vermögen aufbauen

Sparpläne auf Aktien oder andere Wertpapiere, wie Anteile an aktiv oder passiv verwalteten Fonds, eignen sich vor allem für Privatanleger, die nicht ständig die Börse im Blick behalten können oder wollen. Legen Anleger per Sparplan an, wandert automatisch monatlich ein festgelegter Betrag vom Konto ins Depot und wird in das ausgewählte Wertpapier gesteckt. Das geschieht ganz unabhängig davon, wie die Kurse gerade stehen.