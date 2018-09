Rendite fürs Darlehen Kreditportal mit 10.000-Euro-Kredit zum Negativzins

Das Kreditvermittlungsportal Smava forciert den Kampf um Kunden mit einer neuen Offerte. So wird das Angebot für einen Negativzins-Kredit für Verbraucher deutlich erhöht. Bis zum 7. Oktober werden Ratenkredite von bis zu 10.000 Euro mit einem Negativzinssatz vermittelt, teilte das Unternehmen am Montag in Berlin mit. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Bisher hatten Portale wie Check24 oder Smava höchstens Kredite bis zu 1000 Euro mit einem negativen Zins vermittelt.