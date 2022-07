Saudi Aramco: So können Anleger in das wertvollste Unternehmen der Welt investieren

Apple erfreut sich bei Investoren, ob Profis oder Laien, enormer Beliebtheit. Wer sich Saudi Aramco ins Depot holen will, wird allerdings rasch feststellen: Der neue Börsenprimus ist für Privatanleger kaum investierbar. Wer in Aktien oder Anleihen des Ölriesen investieren will, muss Umwege in Kauf nehmen.