Schon wieder Probleme bei Mastercard Brasilianer ergaunern 1,5 Millionen Euro von deutschen Bankkunden

Bemerkenswert ist, dass es sich nicht um ein reines Online-Delikt handelt, sondern die Betrüger die Karten offenbar auch physisch gefälscht haben. Mit den nachgemachten Karten und ebenfalls gefälschten Terminals konnten sie dann einkaufen.



Nachgebaut und benutzt wurden die Karten übrigens nicht in Deutschland, sondern in Brasilien. Ob noch weitere Banken oder Kartenanbieter Opfer der Betrüger wurden, ist unbekannt.



Die geprellten OLB-Kunden sollen bald neue Karten erhalten – erneut Debitkarten von Mastercard. „Das, was jetzt passiert ist, kann mit den neuen Karten nicht mehr passieren“, versichert der OLB-Sprecher, ohne jedoch auf Details eingehen zu wollen.