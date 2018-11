Schulden-Atlas 2018 Überschuldete Deutsche: Zu viel Miete, zu viel Konsum

Was von Sozialverbänden und Politik seit Jahren diskutiert wird, schlägt sich nun auch im Schuldner-Atlas deutlich nieder: Das Phänomen der „Altersüberschuldung“ nimmt zu und gewinnt stärker an Bedeutung als in den Vorjahren. Die Zahl überschuldeter Personen und die Überschuldungsquote steigen laut dem Schuldner-Atlas in den beiden ältesten Personengruppen 2018 überdurchschnittlich an.