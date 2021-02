Spekulationen Silberpreis sinkt kräftig nach Höhenflug

In den vergangenen Handelstagen hat sich Silber verstärkt zu einem Spekulationsobjekt am Finanzmarkt entwickelt. Marktbeobachter sahen die Kursrally, die am vergangenen Donnerstag begonnen hatte, im Zusammenhang mit konzertierten Käufen von Privatanlegern, die sich in Internetforen organisiert haben. Vor den starken Kursbewegungen beim Silberpreis war es zu extremen Ausschlägen bei Aktien von angeschlagenen Firmen wie Gamestop oder der Kinokette AMC gekommen.