Steigender Ölpreis Gute Anlagechancen mit Erdöl-ETFs

In den vergangenen Jahren ist Venezuela unter Präsident Maduro in eine tiefe Wirtschaftskrise geraten. Neben einer jährlichen Inflation von 200.000 Prozent leidet das mittelamerikanische Land unter einem Mangel an Medikamenten und Grundnahrungsmitteln. Unter anderem hat die schwierige Situation zu einer Massenflucht in Nachbarländer geführt. Für die Lage macht Maduro einen von den Vereinigten Staaten angeführten Wirtschaftskrieg verantwortlich, der einen Umsturz zum Ziel habe.