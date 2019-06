Das Auktionshaus van Ham in Köln antizipiert diese Entwicklung seit einigen Jahren besonders feinfühlig und hat sich zum Innovationstreiber der Branche gemausert. Geschäftsführer Markus Eisenbeis hat kuratierte Online-Auktionen eingeführt, in denen Werke von 200 bis 5000 Euro versteigert werden, fraglos das beste Angebot dieser Art in Deutschland: Hier wird eine junge Kundschaft an die Marke gebunden. Vor allem aber bietet Eisenbeis über die 2011 gegründete „Van Ham Art Estate“ die Verwaltung und Vermarktung künstlerischer Nachlässe an, um vom wachsenden Erbgeschäft zu profitieren. Solche Nachlässe werden in der Regel von den Familien verwaltet, mitunter in Stiftungen überführt (vorbildlich: Ernst Wilhelm Nay), von Galerien betreut – oder von Eisenbeis. Unter anderem verwahrt van Ham auf 4000 Quadratmetern rund 300 Werke von Karl Fred Dahmen (1917–1981), im Auftrag der beiden Enkel. Aber was heißt verwahren? Es geht darum, „den Künstler als Künstler am Leben zu erhalten“, sagt Eisenbeis. Sein Deal mit den Erben: Erst Erbschaftsteueroptimierung über das Kleinrechnen des Konvolutes (Paketabschlag, Transport-, Vermarktungs- und Versicherungskosten) auf maximal 15 Prozent. Anschließend Wertmaximierung durch kluges Künstlermanagement. Dazu hat Eisenbeis die Werke inventarisiert, begutachtet, bewertet, präsentiert und kontextualisiert, 2017 in Duisburg und Düren zwei Museums-Ausstellungen mit teils unverkäuflichen Premiumwerken initiiert – und er platziert sie, über Jahre hinweg, auf Versteigerungen des Auktionshauses.