Umweltbewusste Gewerbegebäude Immobilienfonds werden immer nachhaltiger – und verdienen prächtig

Weil nachhaltige Immobilienfonds in punkto Kosten langfristig vorteilhafter sind, sind entsprechende Finanzprodukte empfehlenswerter als ihre herkömmlichen Pendants. Schon allein deswegen, weil die Renditeaussichten von Immobilien gegenüber anderen Assetklassen eher am unteren Rand anzusiedeln sind. Daher können selbst geringe Kostenvorteile große Renditeunterschiede ausmachen. Außerdem könnten in der Zukunft durch den gesellschaftlichen Druck Belastungen wie Steuern und Abgaben auf CO2-intensive Gebäude steigen, was nachhaltig errichtete Gebäuden weiter in den Fokus von Anlegern rückt. Wer also aktuell das Investment eines Immobilienfonds in Erwägung zieht, sollte den Aspekt Nachhaltigkeit nicht aus den Augen verlieren.