Es könnte jedoch Ansätze geben, die dieses Problem in Zukunft lösen und Anbietern wie auch Kunden das Verfahren erleichtern. Das Ziel dieser Lösungen wäre, Finanzdienstleistungen und andere ausweispflichtige Vorgänge so einfach wie einen Kauf in einem Online-Shop zu gestalten. Den Kern bildet eine (einmalig zu erstellende) Online-Identität, über die man sicher verfügen könnte und die von einer offiziellen Regulierungsbehörde für einen Kontoeröffnungs- oder Zeichnungsprozess freigegeben wäre.



In der Praxis sähe das dann so aus: Nach einmaliger Hinterlegung der persönlichen Daten in besagter Online-Identität, könnten Kunden bei Eröffnung eines Kontos eben diese Daten im Anmeldeprozess freigeben und die Bank könnte direkt, ohne umständliches Post- oder Video-Ident das Konto eröffnen. Kunden erspart das den Stress, zu einer Filiale zu gehen, und die Bank hat nicht unerhebliche Kosten gespart, um den gesetzlichen Auflagen zu genügen.