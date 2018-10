Nicht unerwähnt bleiben soll, dass die Finanzmarktaufsicht selbst verstärkt auf die Möglichkeiten von Big Data und KI zurückgreifen wird. Die UK Financial Conduct Authority (FCA) beispielsweise beschäftigt sich regelmäßig in sogenannten „TechSprints“ mit innovativen Ansätzen der Finanzmarktaufsicht. Ende 2017 arbeitete die FCA in einem ersten Durchgang daran, regulatorische Anforderungen an Berichtswesen und Offenlegung durch maschinelles Lernen und KI zu unterstützen.