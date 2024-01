Was sind die Gründe dafür, dass sich in Deutschland eher wenige Unternehmen über die Kapitalmärkte finanzieren? Neben der (zeitweise) unsicheren Börsenlage aufgrund von Inflations- und Rezessionsängsten sind es in erster Linie strukturelle Ursachen, die geeignete IPO-Kandidaten zu anderen Finanzierungsmodellen haben greifen lassen. So hat der Rüstungsunternehmer Renk das Listing beispielsweise verschoben. Birkenstock und Biontech sahen hingegen den Gang an die US-Börse aufgrund der besseren Liquidität und geringeren Bürokratie als geeignetere Lösung an. Ähnliches gilt auch für das Industrieunternehmen Linde, welches das Dual-Listing in Frankfurt Ende des zweiten Quartals 2023 beendete.