Historische Daten bieten zwar keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Sie liefern jedoch wertvolle Einblicke in das Verhalten von Anlageklassen unter verschiedenen Marktbedingungen. Gold hat sich in der Vergangenheit oft als stabilisierender Faktor während Inflationswellen und geopolitischen Spannungen erwiesen. In Zeiten, in denen das Vertrauen in traditionelle Währungen und Finanzsysteme erschüttert wurde, diente Gold als sicherer Hafen für Investoren.