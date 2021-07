Trotz der Pandemie tätigten Beteiligungsgesellschaften im letzten Jahr über 1.050 Investitionen in deutsche Unternehmen. Dies entspricht einem Rückgang von lediglich sieben Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2019. Insgesamt haben Transaktionen im deutschen Mittelstand die Engagements der Finanzinvestoren in Gesamthöhe von 12,6. Milliarden Euro erheblich gestützt, auch wenn das Volumen der Projekte im Vergleich zum herausragenden Vorjahr sank. Hauptgrund: In Krisenzeiten werden Mega-Deals meist seltener, die Unsicherheit schlägt sich schnell und unmittelbar auf den Kapitalmarkt durch.