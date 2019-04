In den Medien werden die wirtschaftlichen und politischen Risiken unserer Zeit intensiv diskutiert, aber kaum ein Investor erwartet für dieses Jahr einen erneuten Einbruch oder gar einen Bärenmarkt. Nach zehn Jahren Bullenmarkt haben wir uns daran gewöhnt, dass Rückschläge gute Kaufgelegenheiten sind. Die kräftige Erholung seit Anfang dieses Jahres scheint diese Einstellung zu bestätigen, auch wenn es dafür keine fundamentale Begründung gibt. Und niemand will die Fortsetzung des Aufschwungs an den Börsen verpassen. Die psychologische Falle im Kopf schnappt zu: Kein Investor erträgt auf Dauer den Gedanken an entgangene Gewinne. Experimente im Hirnscanner zeigen, dass bei Anlegern die Angst vor der Reue, nicht investiert zu haben, zu groß ist. Nach längeren Phasen, in denen der Bullenmarkt nach Rückschlägen schnell wieder Fahrt aufgenommen hat, neigen wir zudem dazu, die Risiken systematisch zu unterschätzen. Der Widerstand bricht, es wird gekauft, in unreflektierter Erwartung weiter steigender Kurse.