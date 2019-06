Die Konjunktur kühlt sich ab und zugleich sind die Handlungsmöglichkeiten der Notenbanken eingeschränkt. Damit steigt das Risiko, dass Investoren mit Unternehmens- oder ähnlichen Anleihen eingehen. An den Marktpreisen ist dies noch nicht ablesbar, da die Risikofunktion der Preise nicht mehr richtig funktioniert. Somit kann es natürlich bei einem entsprechenden Umfeld auch schnell zu einer systemischen Krise kommen, da dann das Angebots-Nachfrage-Verhältnis nicht mehr ausbalanciert werden kann. Das Chance-Risiko-Verhältnis hat sich für die Investoren also spürbar verschlechtert.



Letztlich ist das Investment in solche Anleihen bei den aktuellen Renditeniveaus auch mit der Hoffnung verbunden, dass die Notenbanken, falls notwendig, die Märkte mit Anleihekaufprogrammen stützen werden. Investoren sollten sich dieser Entwicklung bewusst sein. Auch wenn es bei den vorgebenden Renditezielen oft keine Alternative zu solchen Investments gibt.