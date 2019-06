Abseits des Anleihesegments sieht es nicht viel besser aus. Immobilien sind sehr teuer und auch an den Aktienmärkten liegt die Bewertung etwas über den historischen Durchschnittswerten. Es darf nicht viel schiefgehen, sonst werden die ohnehin spärlichen Ertragserwartungen noch verfehlt. Es sei denn, der Atem der Anleger ist lang genug, um mögliche Kursrücksetzer auszuhalten. Dreh- und Angelpunkt in den kommenden zwölf Monaten bleiben für die Aktionäre die hohen Dividendenausschüttungen (Dax: 3,4 Prozent, Euro Stoxx: 50 3,8 Prozent). Sie gewinnen im Umfeld schwach wachsender Unternehmensgewinne an Bedeutung. Anleger erhalten dank Dividende ein fixes Einkommen, das die Verzinsung von Anleihen so deutlich wie seit langer Zeit nicht mehr übersteigt. Zumindest wird damit das Warten auf bessere konjunkturelle Zeiten entschädigt.