Wissensquiz Wer war der reichste Mensch aller Zeiten? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz

Was Reiche für viele normale Menschen so interessant macht, ist, dass ihre Geschichten oft von überraschenden Wendungen und großen Herausforderungen künden. Nehmen wir Howard Hughes, den exzentrischen Milliardär und Filmproduzenten. Hughes war bekannt für seine ausgefallenen Lebensgewohnheiten und seine Leidenschaft für die Luftfahrt. Eine weniger bekannte Episode ist jedoch, wie er einmal ein ganzes Casino in Las Vegas kaufte, nur um die Neonreklame abzuschalten, die ihn in seinem Hotelzimmer störte.