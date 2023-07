Einkommensrechner Mit diesem Einkommen sind Sie Topverdiener in Deutschland

Wer selbst testen will, wie viel er im Vergleich zu anderen in Deutschland verdient, kann dies ganz einfach mit dem Online-Rechner des IW Köln herausfinden. Mit nur wenigen Mausklicks erhält man eine anschauliche und bemerkenswert nutzerfreundliche Übersicht. Aber Achtung: Der Rechner bemisst Reichtum nur am Einkommen, nicht am Vermögen.