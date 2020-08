Baufinanzierung für Ältere Senioren wollen keinen Immobilienkredit – obwohl sie kreditwürdig sind

Die Befürchtung, nicht kreditwürdig zu sein, könnte noch aus der Zeit um 2016 stammen. In jenem Jahr verabschiedete der Bundestag die neue Wohnimmobilienkreditrichtlinie, mit der EU-Vorgaben in nationales Recht übertragen wurden, die eine Kreditblase am Immobilienmarkt verhindern sollten. Aber das deutsche Gesetz schoss nach Einschätzung vieler Kritiker über die EU-Regelung hinaus. Die Regelung von 2016 sah unter anderem vor, die Kreditvergabe primär vom laufenden Einkommen abhängig zu machen und die Immobilie als Sicherheit weniger zu berücksichtigen. Das hätte insbesondere bei Jüngeren und Rentnern aufgrund ihres meist niedrigeren Einkommens zu geringerer Bonität und damit zur Ablehnung ihres Kreditantrags geführt. Nach massiver Kritik hat die Bundesregierung 2017 nachgebessert, die Immobilie als Kreditsicherheit wieder zugelassen und Ausnahmen formuliert, die jungen Immobilienkäufern und Senioren die Kreditaufnahme wieder erleichtern.