Bundesbank-Bericht: Immobilienboom hält an – aber Kaufpreise steigen etwas weniger rasant

Die Mieten erhöhten sich 2019 in den Städten bei Neuverträgen um 2,75 Prozent, was unter der bereits niedrigen Rate des Vorjahres liege. In den sieben Metropolen sei der Anstieg mit 2,5 Prozent ebenfalls deutlich geringer ausgefallen als zuvor. Damit nahmen die Mieten in den Städten den Bundesbank-Experten zufolge mit der niedrigste Rate seit 2010 zu